Эксперт по кибербезопасности Митрохина: электронный след пользователя сохраняется в интернете 10 лет

Электронный след — данные, которые пользователь оставляет в Сети после обращения к любому ресурсу. Такая информация хранится в интернете в течение 10 лет, рассказала эксперт по кибербезопасности Анна Митрохина в беседе с RuNews24.ru .

Она посоветовала внимательнее относится к своим действиям в цифровом пространстве. Так, сведениями из электронной почты могут завладеть мошенники.

По словам специалиста, замести следы помогут несложные правила. Важно очищать историю браузера, посещений, а также кэш и файлы cookie.