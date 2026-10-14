Эксперт по кибербезопасности Ильин отметил, чем ИИ-червь в бытовой технике опасен для пользователей

Исследователи Anthropic предупредили о возможном появлении программ, которые используют ИИ-модель для распространения между подключенными к интернету устройствами. Руководитель компании по кибербезопасности P-DATA Александр Ильин в эфире Радио КП сравнил такую угрозу с развитием компьютерных червей.

По его словам, ИИ может помогать вредоносной программе разбираться в особенностях устройства и выбирать дальнейшие действия после проникновения.

«То есть уже сама программа на месте решает, что ей делать в данный момент времени», — пояснил Ильин.

Эксперт отметил, что отдельный бытовой прибор может быть маломощным, но множество зараженных устройств образует значительную сеть. Такую сеть злоумышленники способны использовать для атак на сайты, передачи своего трафика и поиска других уязвимых устройств.

Опасность для владельца не ограничивается работой самого прибора, считает эксперт. Через подключенную к домашней сети камеру, телевизор или приставку атакующие могут попытаться добраться до других устройств и данных. Ильин напомнил, что любая «умная» техника с подключением к сети фактически представляет собой небольшой компьютер и требует внимания к безопасности.