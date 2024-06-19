Эксперт по ИИ Голицын рассказал, что подавляющее большинство организаций финтеха используют нейросети

В России все больше организаций, особенно в сфере финансовых технологий, используют возможности нейросетей в своей работе. Об этом KP.RU рассказал руководитель направления «Искусственный интеллект» Холдинга Т1 (занимается ИТ-решениями для бизнеса) Сергей Голицын.

По его словам, искусственный интеллект применяется в тех сферах, где необходимо быстро анализировать большие пласты информации и различных данных.

«Ключевые направления — чат-боты, аутентификация и верификация клиентов, автоматизация договоров, система рекомендаций с учетом индивидуального подхода к клиенту», — отметил эксперт.

Он добавил, что средства, которые тратят, чтобы автоматизировать процессы, сразу окупаются. Поэтому все вложение во внедрение ИИ оправданы.