Эксперт по гаджетам Wylsacom сообщил, что при Тиме Куке Аpple стала одной из самых значимых компаний в мире

При Тиме Куке Apple достигла значительных высот и стала одной из самых значимых компаний в мире. Он умножил ключевые показатели, что стало настоящим достижением. Об этом ИА НСН сообщил блогер и эксперт по гаджетам Wylsacom (Валентин Петухов).

Некоторые считают, что при Куке компания утратила инновационность, присущую ей во времена Стива Джобса. Ожидается, что Джон Тернус, пришедший на смену Куку, вернет Apple к более прорывным решениям. Но не стоит ждать изменений сразу, ведь у корпорации уже есть дорожная карта, распланированная на несколько лет вперед.

Как объяснил эксперт, «такие компании дорожную карту размечают на долгие годы вперед. Уже есть понимание, каким будет iPhone 19, 20 и так далее. Поэтому надо будет запастись терпением, какие-то изменения мы заметим сразу, но новые продукты и решения появятся сильно позже».

Тим Кук присоединился к Apple в марте 1998 года, а в 2011-м возглавил корпорацию. На пост генерального директора его рекомендовал лично Стив Джобс перед своим уходом в отставку.