Эксперт по гаджетам Корнейчук предостерег от нового обновления iOS 18

После установки нового обновления iOS iPhone иногда начинает работать медленно, и каждому пользователю следует самостоятельно оценить необходимость обновлений. Об этом НСН рассказал эксперт по технологиям и ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech Илья Корнейчук.

Недавно в бета-версии iOS 18 разработчики добавили функцию, которая ограничивает калибровку новых комплектующих, если они были сняты с утерянного или украденного устройства. Во время подключения детали, если ее серийный номер будет связан с телефоном, помеченным как потерянный или украденный, пользователю отобразится соответствующее уведомление.

«Я бы не спешил вообще никому советовать ставить яблочное обновление. Если мы говорим о новых устройствах, они могут добавить какие-то новые функции, даже что-то сделать лучше», — отметил эксперт.

Ожидается, что обновление будет доступно для всей аудитории 16 сентября. Корнейчук подчеркнул, что стоит устанавливать обновления, если пользователь точно понимает, зачем это необходимо и какие цели он хочет достичь. Apple внедряет сложные механизмы для защиты своих устройств от кражи и использования неоригинальных запчастей.