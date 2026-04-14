Эксперт назвал минимальную длину пароля для защиты от взлома

Безопасный пароль должен состоять минимум из 12 символов, но чем длиннее и сложнее, тем лучше. Об этом рассказал эксперт «Народного фронта. Аналитика» Михаил Камышев в беседе с РИА «Новости» .

Современные средства подбора паролей с использованием видеокарт и искусственного интеллекта позволяют взломать 8-значный пароль за считанные часы или минуты. Это происходит в том случае, если он состоит только из цифр или маленьких букв.

По словам эксперта, оптимальная длина пароля составляет от 14 до 16 символов. При этом, каждый дополнительный знак экспоненциально увеличивает время на взлом.

