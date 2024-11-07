Эксперт Mobile Research Group Муртазин: отказ от CDN-сервиса может привести к экономическим потерям

Ведущий эксперт компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с радио «Говорит Москва» объяснил, почему отказ от CDN-сервиса (Content Delivery Network) — плохая идея.

По его словам, любые попытки «сломать интернет» приведут к экономическим потерям государства в виде налога.

«Мы говорим про CloudFlare и конкретно про этого провайдера, то есть это не только CDN», — добавил Муртазин.

Отказ от CDN увеличивает стоимость для любых высоконагруженных проектов, сказал он.

Ранее СМИ писали, что Роскомнадзор порекомендовал владельцам интернет-ресурсов в России отказаться от обеспечивающего быструю доставку контента CDN-сервиса.