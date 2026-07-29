Эксперт Гусев предупредил, что пароль «имя+год» взламывают сразу

Технический директор HASPBOX Александр Гусев сообщил, что пароли вроде «123456», «qwerty» и «имя+год рождения» злоумышленники подбирают почти сразу. Более надежной защитой он назвал длинные фразы из случайных слов, передает RT .

В список самых уязвимых паролей, по словам Гусева, входят «123456», «qwerty», «password», последовательности соседних клавиш, даты рождения и сочетания вроде «Ivan1990».

«Все это — топ строчек в любом словаре подбора: достаточно готового списка из миллионов ранее скомпрометированных паролей, чтобы „угадать“ ваш буквально с первой попытки», — сказал он.

Гусев пояснил, что такие пароли кажутся людям личными и уникальными, но алгоритмы проверяют их в числе первых. Он добавил, что нужные для подбора данные часто уже есть в открытом доступе после прежних утечек.

Эксперт отметил, что скорость взлома заметно выросла. По его словам, злоумышленники недорого арендуют облачные мощности и используют базы утекших паролей с типичными человеческими шаблонами.

Гусев уточнил, что длина пароля важнее набора спецсимволов в короткой комбинации. Самыми устойчивыми он назвал длинные фразы из нескольких случайных слов или полностью случайные строки из менеджера паролей. Также эксперт обратил внимание на то, что обязательная смена пароля раз в 90 дней устарела: менять его стоит при признаках компрометации.