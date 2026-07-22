Эксперт Гараев назвал правила безопасных покупок в интернете

Руководитель департамента информационной безопасности «Банки.ру» Тимур Гараев рассказал, что для безопасных покупок в интернете нужно проверять сайт, не переходить по ссылкам на оплату и использовать отдельную карту, сообщает РИА Новости .

Гараев уточнил, что главное правило интернет-шопинга — покупать только на проверенных сайтах и маркетплейсах.

Перед оплатой он посоветовал проверять адрес сайта, поскольку мошенники часто создают сайты-двойники. Также важно убедиться, что соединение защищено: в адресе должен быть https и значок замка. Еще один ориентир — отзывы о продавце.

Гараев не рекомендовал переходить к оплате по ссылкам из писем, мессенджеров и соцсетей. По его словам, безопаснее самостоятельно открывать сайт через браузер.

Эксперт также посоветовал оплачивать покупки через защищенное интернет-соединение, а не через публичный Wi‑Fi. Кроме того, он рекомендовал завести отдельную карту для онлайн-покупок и переводить на нее только сумму под конкретный заказ. Если реквизиты скомпрометируют, ущерб ограничится остатком на этой карте, передает «Свободная пресса».