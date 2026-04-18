Эксперт Ассоциации сервисных центров Виолин назвал преувеличением новости о перегреве смартфонов из-за VPN

Сообщения о массовом перегреве смартфонов из-за использования VPN не соответствуют действительности. Такое мнение высказал директор Ассоциации сервисных центров Алексей Виолин в беседе с RTVI .

Специалист подчеркнул, что VPN ведет себя как любое другое фоновое приложение.

«Вся разница между включенным и выключенным VPN в том, что чуть-чуть быстрее разряжается аккумулятор из-за того, что приложение активно», — отметил он.

По словам эксперта, он не заметил особого нагрева или аномального расхода заряда после установки VPN на телефон.