Эксперимент по маркировке ноутбуков и телефонов проведут в России

Кабмин расширил эксперимент по маркировке электроники на смартфоны и ноутбуки

В России продлили и расширили на смартфоны и ноутбуки эксперимент по маркировке радиоэлектронной продукции. Это следует из постановления правительства.

С 10 июня в эксперимент войдут планшеты, телефоны и ноутбуки, а с 1 июля — печатные платы. Маркировать эти виды техники будут с 10 июня 2024 года по 30 апреля 2025-го.

«Перечень видов радиоэлектронной продукции, включенных в эксперимент по маркировке, расширен», — подчеркнули в кабмине.

Эксперимент по маркировке стартовал 1 декабря 2023 года. В него уже включили розетки, светотехнику, лампы и светочувствительные проводники.

В 2022 году в России начался эксперимент по маркировке электронных сигарет и жидкостей для них. Цель инициативы — обеспечить население от контрафактного никотина.