Экономист Беляков заявил, что Bosch и Philips заинтересованы в российском рынке

Производители техники, которые ушли с российского рынка, на самом деле не готовы его терять. Об этом ИА НСН рассказал экономист, экс-глава АКОРТ Сергей Беляков.

По его словам, потребитель быстро забывает бренды, которые не видит. Достаточно месяца, чтобы он привык к новым фирмам. Поэтому производители стараются поставлять в Россию технику.

«По бытовому опыту могу сказать, что чаще всего завозят чайники, пылесосы. Техника, которая предназначалась для рынка другой страны, по качеству не будет отличаться от той, что ранее была доступна в России», — отметил эксперт.

Он добавил, что отличить технику, ввезенную па параллельному импорту, можно по инструкции. Она написано на языке той страны, для которой предназначалась.