Дуров анонсировал новые функции в Telegram

Павел Дуров: Telegram тестирует прямые трансляции в историях и аукционы подарков

Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что мессенджер начинает тестирование новых возможностей — прямых трансляций в Историях и аукционов подарков. Об этом он написал в своем Telegram-канале .

Для проверки работы аукционной механики команда запускает пробные торги с эксклюзивным подарком Telegram Plane. Всего предусмотрено 50 раундов: первый продлится час, остальные — по пять минут. В каждом раунде Telegram Plane получат 20 победителей.

Дуров добавил, что аукцион стартует через полчаса, и напомнил пользователям обновить приложение до последней версии, иначе участие будет недоступно.

Ранее Дуров анонсировал запуск децентрализованной сети Cocoon на конференции Blockchain Life 2025.