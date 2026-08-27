Доцент Двилянский предупредил о вреде ночных подзарядок смартфона

Постоянно включенный в розетку адаптер без подключенного телефона обычно не создает серьезного риска пожара или поражения током. Однако его компоненты постепенно изнашиваются, а энергопотребление сохраняется, рассказал Двилянский.

Современные контроллеры прекращают зарядку при 100%, но при снижении уровня до 99% вновь запускают ее. Эксперт пояснил, что за ночь может происходить от пяти до десяти таких микроподзарядок. Они создают дополнительный нагрев аккумулятора и ускоряют потерю его емкости.

«Это не убьет батарею за месяц, но через год вы обнаружите, что ваш девайс потерял 15—20% емкости вместо положенных 10% при щадящей эксплуатации. Это плата за лень», — предупредил Двилянский.

Он посоветовал отключать блок питания после зарядки, если ресурс аккумулятора важен владельцу смартфона. Эксперт также призвал не накрывать включенное зарядное устройство тканью или бумагой: при пыли и отсутствии конвекции локальный перегрев может расплавить пластиковый корпус.