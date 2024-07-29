Дорого и небезопасно. Смартфону Илона Маска предрекли крах в России

Американский бизнесмен Илон Маск вновь заговорил о создании собственного смартфона. Предприниматель пообещал, что у него будет бесплатный интернет Starlink и гарантия безопасности данных. В разговоре с ведущей 360.ru Екатериной Малашенко эксперт по гаджетам Кирилл Ситнов заявил, что даже если смартфон Tesla будет защищен от кражи данных извне, то это не значит, что сама операционная система не будет их собирать. В России телефон с интернетом Starlink точно не приживется.

Как отметил Ситнов, в современных версиях смартфонов на Android при установке любого приложения нужно дать сотни разрешений, например, разрешить доступ к камере, к микрофону и так далее.

«Здесь, скорее всего, будет тоже самое, что для доступа к любому дополнительному комплектующему устройства нужно будет давать отдельное разрешение, а там уже пользователь на свой страх и риск разрешает или не разрешает. Но остается открытым вопрос, а сама операционная система не собирает ли какие-то данные», — заявил эксперт.

По его словам, смартфон Маска вряд ли приживется в России. Интернет Starlink будут глушить, будет довольно сильное ограничение по приложениям, а цена на такой гаджет может оказаться заоблачной. При этом Ситнов допустил, что фанаты компании Tesla могут захотеть приобрести себе гаджет от Маска в качестве второго смартфона.