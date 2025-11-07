Для клиентов и сотрудников ТЦ «Европейский» ускорили мобильный интернет

Средняя скорость мобильного интернета для клиентов российского оператора «МегаФон» в московском торговом центре «Европейский» выросла до 220 мегабит в секунду. Клиенты и работники здания могут смотреть видео в высоком разрешении, пользоваться средствами навигации и мобильными банками даже в условиях высокой загрузки.

На всех этажах ТЦ теперь действует высокочастотный диапазон 4G, а стабильное соединение гаджетов обеспечит технология MIMO 2×2, передающая данные по двум каналам связи.

Директор по реализации проектов инфраструктуры «МегаФона» в Московском регионе Тимур Фахрутдинов отметил, что в «Европейском», как в самом посещаемом торговом центре России, нагрузка на сеть мобильной связи всегда выше.

Поэтому оператор использовал новую технологию для удобства абонентов.

«Только с начала года его посетители использовали 944 терабайта мобильного интернета, что на 5% выше годового потребления трафика в подмосковной Верее. Мы внедрили решения, которые позволяют справляться с такими нагрузками и обеспечивать высокий уровень сервиса на всех этажах торгового центра», — пояснил представитель оператора.

Расположенный рядом с Киевским вокзалом Москвы ТЦ «Европейский» ежедневно принимает десятки тысяч посетителей — горожан и гостей столицы.

Рост интернет-трафика начинается в пятницу и достигает своего пика к вечеру субботы, когда популярная торговая площадка наполняется огромным количеством посетителей.