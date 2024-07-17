Директор центра НТИ Молодых рассказал о применении БПЛА для поиска пропавших в природной среде

Директор Центра развития системы технологических конкурсов фонда НТИ Юрий Молодых дал интервью RT на полях интенсива «Архипелаг», проходящего на Сахалине. Во время беседы он рассказал об отработке сценариев применения БПЛА.

Один из них — поиск пропавших в природной среде. По словам Молодых, в 2023 году НТИ и добровольческий отряд «Лиза Алерт» провели конкурс по созданию специальной нейросети.

В ее функции должна была входить обработка сделанных беспилотниками снимков с людьми в позах, «в которых обычно находятся на поисках». Реальные испытания системы уже проведены, отметил Молодых.

Фейк: Россию назвали виртуальным государством и зарубежной фирмой с рабами

Демографический провал. Почему нынешние меры поддержки семей не повышают рождаемость

Трамп уже планирует переговоры с Россией и Украиной. Чего ждать после выборов в США

Вэнс стал новой головной болью Зеленского. Чем «молодой Трамп» так испугал Украину

Рогачев или Шишкин? Высокоранговому коучу напомнили о его прошлом

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте