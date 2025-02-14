Директор по продуктам провайдера цифровых услуг Гуляев: для хорошей интернет-связи важно грамотно расположить розетки

Чтобы создать оптимальные условия для интернет-соединения в квартире, необходимо уделить внимание грамотному расположению розеток. Директор по продуктам провайдера цифровых услуг Дом.ру Дмитрий Гуляев в беседе с ferra.ru рассказал, на что обратить внимание при ремонте, чтобы потом не пришлось все переделывать.

Эксперт посоветовал заранее продумать, где будут находиться рабочие зоны, бытовая техника и мультимедийные устройства. В больших квартирах лучше предусмотреть дополнительные точки для подключения роутеров, избегая крайних углов помещений. Это позволит избежать использования удлинителей и сделает эксплуатацию более удобной.

По словам Гуляева, для скрытой проводки интернета лучше использовать кабели UTP 5e, которые обеспечивают скорость до 1 Гбит/с. Их можно проложить в плинтусах или специальных каналах, что позволит сохранить эстетичный вид помещения. Некоторые провайдеры предлагают услугу прокладки интернет-кабелей на этапе ремонта, что позволит избежать проблем с проводкой после завершения работ.

Расположение роутера — ключевой фактор для качества интернет-связи. Оптимальное место — центр квартиры рядом с доступной розеткой. Чтобы улучшить покрытие в больших квартирах, можно использовать систему Mesh, которая распределяет сигнал по всей площади. Кроме того, важно заранее предусмотреть возможность подключения дополнительных точек Wi-Fi через кабель, чтобы избежать потери скорости.

Для удобства планирования можно воспользоваться специальными приложениями. Они позволяют создать схему квартиры, учесть материалы стен и определить уровень сигнала в разных помещениях. Это поможет заранее спланировать установку дополнительных точек Wi-Fi и избежать «мертвых зон».