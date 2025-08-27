Директор АИРР Смекалин призвал систематизировать меры поддержки высокотехнологичной деятельности

Директор Ассоциации инновационных регионов России (АИРР) Александр Смекалин указал на необходимость серьезной систематизации мер поддержки высокотехнологичной деятельности в РФ. Об этом сообщил « ФедералПресс ».

Выступая на международном форуме «Технопром-2025», эксперт рассказал о результатах исследования, проведенного ассоциацией.

«Сейчас очень размыта ответственность за внедрение инноваций развития и технологий. <…> К сожалению, зачастую эти меры поддержки запутаны в своих колодцах», — озвучил итоги работы Смекалин.

По его словам, на сегодняшний день есть понимание, как построить систему взаимного усиления всех мер поддержки. Специалист выразил надежду на поиск механизмов, которые позволят регионам более активно использовать свой потенциал.