Детская больница святого Владимира получила современную мобильную связь

В новом комплексе Детской городской клинической больницы святого Владимира, открывшейся в сентябре ко Дню города Москвы, развернули сеть мобильной связи. Теперь его пациенты, сотрудники и посетители смогут совершать звонки и пользоваться мобильным интернетом на скорости до 200 Мбит/с.

Чтобы добиться этого, инженеры МТС построили внутри корпуса антенно-фидерную систему, установив современное 2G и 4G телеком-оборудование с поддержкой технологии MIMO 2×2. Для покрытия прилегающей территории на кровле здания установили дополнительное оборудование. В общей сложности для организации сети связи было проложено около 18 км кабеля.

Задача осложнялась энергосберегающим остеклением здания, которое плохо пропускает радиоволны, но специалисты с ней справились. Благодаря проведенным работам стабильное покрытие обеспечено на всех шести надземных и двух подземных этажах здания, а также на прилегающей территории.

«Наша техническая экспертиза и опыт в строительстве телеком-инфраструктуры внутри объектов со сложной радиотопологией позволили в короткий срок обеспечить связью новый корпус», — заявил директор по стратегии и развитию МТС в Московском регионе Дмитрий Поляков.

Ранее оператор улучшил мобильную связь и в других крупнейших столичных больницах.