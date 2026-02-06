Депутат Журавлев подчеркнул важность разработки российских аналогов спутниковых систем Starlink

Первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по обороне Алексей Журавлев в беседе с «Газетой.Ru» подчеркнул важность разработки российских аналогов спутниковых систем, аналогичных американским спутникам Starlink.

По его словам, разработанные отечественными инженерами аналоги смогут устранить зависимость от зарубежных поставщиков и обеспечить надежное функционирование телекоммуникационных сетей.

Планируется реализация проекта под названием «Рассвет», реализуемого предприятием «Бюро 1440». Система обеспечит высокоскоростной доступ в интернет и точную навигацию для пользователей, проживающих в удаленных районах и труднодоступных местах. Масштабный проект поддерживается правительством России и предполагает постепенное увеличение количества спутников на орбите.