Депутат Боярский: ряд компаний будут обязаны перейти на российское ПО
Глава комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский дал большое интервью газете «Петербургский дневник». В ходе беседы он рассказал о работе по поддержке российских цифровых технологий.
По его словам, речь идет о стимулировании перехода крупных компаний на использование отечественных разработок. Депутат отметил, что сейчас идет обсуждение закона «О критической информационной инфраструктуре Российской Федерации».
«Он попросту обяжет те предприятия и организации, которые подпадают под критерий „критической информационной инфраструктуры“, перейти исключительно на отечественные решения», — заявил парламентарий.
Боярский назвал информационную безопасность важной составляющей суверенитета страны. Введение обязательного перехода на российское ПО, добавил депутат, также должно сыграть важную роль в решении проблемы с санкциями.