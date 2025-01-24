Депутат Боярский: ряд компаний будут обязаны перейти на российское ПО

Глава комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский дал большое интервью газете « Петербургский дневник ». В ходе беседы он рассказал о работе по поддержке российских цифровых технологий.

По его словам, речь идет о стимулировании перехода крупных компаний на использование отечественных разработок. Депутат отметил, что сейчас идет обсуждение закона «О критической информационной инфраструктуре Российской Федерации».

«Он попросту обяжет те предприятия и организации, которые подпадают под критерий „критической информационной инфраструктуры“, перейти исключительно на отечественные решения», — заявил парламентарий.

Боярский назвал информационную безопасность важной составляющей суверенитета страны. Введение обязательного перехода на российское ПО, добавил депутат, также должно сыграть важную роль в решении проблемы с санкциями.