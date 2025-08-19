Член совета Роспатента Власова указала на необходимость переосмысления понятия авторства

В процессе обучения ИИ использует массивы данных: тексты, изображения, музыкальные композиции. Часто это происходит без разрешения владельцев авторских прав. Из-за масштабов применения технологий нарушения сложно отследить. Ситуацию прокомментировала член Общественного совета Роспатента Рита Власова, сообщил ferra.ru .

По ее словам, ключевой проблемой в эпоху искусственного интеллекта является определение статуса и вклада автора в создании произведений.

«Как бы мы ни хотели сохранить фундаментальное понятие авторства, кажется, что для эффективного применения новых технологий нам придется его переосмыслить», — отметила эксперт.

Как пояснила специалист, одним из возможных выходов из ситуации может стать юридическая защита авторов, предусматривающая компенсационные выплаты за использование их трудов в системах ИИ без согласия, а также введение обязательства раскрыть происхождение используемых данных. Это позволит авторам следить за неправомерным применением их материала.