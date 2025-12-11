Число авторов в VK Видео выросло вдвое в 2025 году

Сервис VK Видео подводит итоги 2025 года. За минувшие почти 12 месяцев число авторов выросло вдвое, а приложение установили более 91 миллиона раз.

Согласно данным Mediascope, платформа стала лидером в России по ежедневной и ежемесячной аудитории. В первой неделе декабря показатель превысил 40 миллионов пользователей. Ежемесячная аудитория в ноябре достигла 77 миллионов человек, среднесуточное время просмотра выросло на 40%. Динамика связана с увеличением объема контента и количества авторов.

Число авторов платформы достигло 331 тысячи человек, что обеспечило постоянное обновление ленты и расширение тематического разнообразия. Объем загрузок роликов вырос в 4,6 раза — пользователи опубликовали в октябре 4,16 миллиона видео.

В топ-5 категорий по охватам за год в VK Видео вошли «Юмор», «Кино и сериалы», «Новости и политика», «Детский и семейный контент», «Авто и транспорт».

«Новости и политика» стали самой обсуждаемой тематикой — в категория собрала 517,6 миллиона реакций.

«Современные пользователи ожидают мгновенного доступа к контенту и персонализированной ленты, которая точно попадает в их интересы. Именно поэтому ключевым направлением развития VK Видео остаются рекомендации — это инструмент, который помогает зрителям быстрее находить интересный контент, а авторам — свою аудиторию», — отметил вице-президент по музыкальным и видеосервисам Николай Дуксин.

Инженеры VK создают решения, которые выдерживают высокие нагрузки, понимают смысл контента и делают рекомендации точнее. Новые технологии Discovery увеличили точность подбора похожих видео на 60%.

Количество установок приложения VK Видео подтвердило востребованность российского сервиса. За год среднее время просмотра увеличилось на 15%, а число сессий на главной странице — почти на треть.