Будущее столичного ТЭК обсудили на публичной дискуссии в Москве

Дискуссия «Энергия Москвы. Взгляд в будущее» состоялась на площадке Музея Москвы. Эксперты разных столичных организаций обсудили последние тенденции на рынке топлива и энергетики в мегаполисе.

Специалисты пришли к выводу, что на современном рынке наблюдаются тенденции к более надежному, экологичному и безопасному снабжению города ресурсами. Например, Московский НПЗ в ближайшее время по итогам модернизации планирует полностью перейти к производству светлых нефтепродуктов и битума для строительства дорог.

«Предприятие планомерно повышает энергоэффективность, а при строительстве каждого нового объекта заложена экологическая составляющая», — рассказал начальник управления развития предприятия Павел Берестенев.

Кроме того, «Газпром нефть» активно развивает в столице инфраструктуру для электромобилей. Уже на 40 АЗС в Москве и области установили зарядные станции сети «Розетка». К концу года их количество планируется увеличить до 64.