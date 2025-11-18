Будущее столичного ТЭК обсудили на публичной дискуссии в Москве
Дискуссия «Энергия Москвы. Взгляд в будущее» состоялась на площадке Музея Москвы. Эксперты разных столичных организаций обсудили последние тенденции на рынке топлива и энергетики в мегаполисе.
Специалисты пришли к выводу, что на современном рынке наблюдаются тенденции к более надежному, экологичному и безопасному снабжению города ресурсами. Например, Московский НПЗ в ближайшее время по итогам модернизации планирует полностью перейти к производству светлых нефтепродуктов и битума для строительства дорог.
«Предприятие планомерно повышает энергоэффективность, а при строительстве каждого нового объекта заложена экологическая составляющая», — рассказал начальник управления развития предприятия Павел Берестенев.
Кроме того, «Газпром нефть» активно развивает в столице инфраструктуру для электромобилей. Уже на 40 АЗС в Москве и области установили зарядные станции сети «Розетка». К концу года их количество планируется увеличить до 64.
В рамках дискуссии эксперты энергокомпаний также поделились кейсами о разработке и применении современных турбин с высоким коэффициентом полезного действия на столичных ТЭЦ, возможностями использования жителями города солнечных батарей для генерации энергии, потенциалом развития электротранспорта.
Основная задача заключается в том, чтобы генерировать электроэнергию теми темпами, каких требует потребитель, и даже с определенным запасом. Для этого Мосэнерго внедряет в работу передовые технологии, вводятся новые объекты генерации, устанавливаются новые турбины.
В свою очередь, специалисты Мосэнергосбыта предложили новую модель потребления под условным названием «электрический кешбэк». Принцип заключается в том, что по указанию системного оператора клиент снизит потребление энергии, получая взамен дополнительные деньги. Это позволит срезать пики потребления и привлекать новых клиентов.