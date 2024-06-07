Будущее IT-отрасли обсудили на ПМЭФ

Обсуждение развития IT-отрасли и ее будущего стало одной из тем на Петербургском международном экономическом форуме. Первый заместитель генерального директора Холдинга Т1 Дмитрий Харитонов отметил, что изменения в мире IT идут динамично.

В 2024 году программу ПМЭФ разделили на четыре основных блока, темой одного из которых обозначили «Технологии, обеспечивающие лидерство».

«Сегодня совершенно уверенно можно сказать, что IT развивается ускоренными темпами. В среднем индустрия растет 11% в год, число IT-специалистов приближается к миллиону», — заметил Харитонов.

Первый замдиректора Т1 добавил, что все это указывает на большой спрос на отечественные решения как со стороны государства, так и частного бизнеса.

На ПМЭФ пришли к выводу, что создание новых IT-решений и усовершенствование имеющихся приведет к значительному развитию экономики. Результат будет виден уже в этом году: отрасль покажет рост с 2,3 до 2,5 триллиона рублей, а к 2026-му достигнет отметки в три триллиона. Более того, до 80% российских компаний к 2030 году полностью перейдут на отечественное ПО.