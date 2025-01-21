Более 300 тысяч жителей новостроек в Московском регионе обеспечили скоростным интернетом

Мобильная связь в новостройках Московского региона становится все доступнее. За 2024 год благодаря 126 новым базовым станциям МТС доступ к скоростному мобильному интернету и качественной голосовой связи получили около 338 тысяч жителей многоквартирных домов.

Оборудование вблизи и на территории жилых комплексов позволило обеспечить их жильцов комфортными скоростями мобильного интернета и качественной голосовой связью, в том числе по технологии VoLTE.

Около 60% новых базовых станций пришлись на Москву, в том числе Троицкий и Новомосковский административные округа. Остальную часть разместили в жилых комплексах городских округов Подмосковья: Королева, Видного, Одинцова, Красногорска, Балашихи, Люберец, Дзержинского, Ногинска и Лобни.

Директор по стратегии и развитию московского региона компании Дмитрий Поляков назвал качественную мобильную связь необходимым условием комфортного проживания.

«На протяжении многих лет мы тесно взаимодействуем с застройщиками Москвы и области, чтобы обеспечить новоселов от первого до последнего этажа мобильным интернетом и голосовыми услугами», — добавил он.

По сравнению с 2023 годом в прошедшем году компания ввела в эксплуатацию на 15% больше базовых станций. Появилось новое оборудование и в малых населенных пунктах Подмосковья, включая дачные поселки и садовые товарищества.