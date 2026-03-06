Более 140 тысяч жителей московских ЖК получили высокоскоростной интернет

Инженеры МегаФона обеспечили скоростным мобильным интернетом более 140 тысяч пользователей, проживающих в жилых комплексах в Лефортове, Раменках, Покровском-Стрешневе и других районах Москвы. Теперь они могут пользоваться им на скорости до 100 Мбит/с как в квартирах, так и в лифтовых и входных зонах, на подземных парковках.

Чтобы обеспечить качественную связь в зданиях, инженеры подключили сеть оператора к системе распределения сигнала внутри жилых комплексов. Также инфраструктура поддерживает VoLTE — технологию голосовой связи через 4G, с помощью которой можно одновременно совершать звонок и пользоваться мобильным интернетом.

«Нам важно, чтобы абоненты могли с большим комфортом удаленно работать, учиться, общаться по видеосвязи и пользоваться мобильными приложениями», — подчеркнул директор московского отделения МегаФона Виктор Югай.

Оператор продолжает улучшать покрытие в жилых комплексах столичного региона. В прошлом году базовые станции заработали в шести ЖК от Зеленограда до Солнцева и Вешняков.