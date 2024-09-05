Более 120 тысяч жителей Москвы и Подмосковья получили гигабитный интернет

Более 120 тысяч жителей Московского региона подключились к домашнему интернету по современной технологии GPON, которая позволяет выходить в Сеть на скорости до гигабита в секунду.

Технология GPON (Gigabit-capable Passive Optical Network) позволяет абонентам МегаФона получать интернет и цифровое телевидение с помощью одного оптоволоконного кабеля без потери в качестве даже при одновременном подключении нескольких устройств.

Услуга стала доступна во многих жилых комплексах Московского региона, при этом почти 40% подключений пришлось на Подмосковье. В целом с начала года МегаФон подключил к фиксированной связи в три раза больше квартир, чем в прошлом году.

«Мы продолжаем работать над расширением сети фиксированной связи, используя надежную технологию GPON, чтобы абоненты могли наслаждаться высокими скоростями и стабильным соединением», — заявил директор компании по развитию в Московском регионе Михаил Прахов.

Он отметил, что трафик в регионе постоянно и стремительно растет, при этом все больше жителей подключают к интернету по нескольку девайсов одновременно — от Smart TV и ноутбуков до колонок и устройств для умного дома.