Бойцы Южной группировки российских войск показали работу беспилотников «Скат» и «КУБ-2»

Бойцы Южной группировки войск применяют тактику, в которой разведывательные беспилотники «Скат» работают в связке с барражирующими боеприпасами «КУБ-2», способными автоматически захватить цель. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда» .

Операторы и техники 238-й артиллерийской бригады готовят к запуску бесшумный дрон-разведчик, который внешне напоминает своего морского тезку. Для защиты от вражеских перехватчиков аппарат оснащен FPV-датчиком, срабатывающим при приближении угрозы: система активирует режим маневренных уворотов, позволяя БПЛА уклониться от атаки.

Запуск «Ската» осуществляется либо с помощью пневматической пусковой установки, либо эластичной катапульты, после чего он быстро встает на крыло и удаляется в глубокий тыл противника, имея идеальную дальность полета до 100 километров. Его эффективность обеспечивает мощная оптика с обзором 360 градусов и 33-кратным зумом.