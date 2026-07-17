Бойцы группы «Восток» приступили к совершенствованию навыков управления дронами на симуляторах

Бойцы группировки войск «Восток» противодействуют вражеским беспилотным летательным аппаратам. Для уничтожения целей операторы используют как таранные удары своими дронами, так и дистанционные подрывы, написала «Звезда» .

FPV-дрон стремительно набирает высоту до 1200 метров, где оператор замечает вражеский беспилотник «Лелека» и сбивает его точным ударом в крыло, а затем наносит нокаутирующий удар в корпус немецкого аппарата «Вектор». Обнаружение и сопровождение воздушных целей обеспечивают посты воздушного наблюдения и радиолокационные станции, что позволяет уничтожать противника даже без прямого визуального контакта.

Для поддержания высокого уровня боеготовности в одном из тыловых районов развернут центр обучения, где военнослужащие совершенствуют навыки управления на симуляторах.