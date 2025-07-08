BNPL-сервис стал доступен в приложении мобильного оператора

Абоненты МегаФона получили возможность купить гаджеты, сим-карты и другие товары в интернет-магазине оператора с беспроцентной рассрочкой. Чтобы воспользоваться услугой, также известной как BNPL (Buy Now, Pay Later — «купи сейчас, плати потом»), никакие документы подписывать не нужно, достаточно заполнить анкету.

Сервис теперь доступен непосредственно в мобильном приложении. Сумма на лимите может составить до 149 тысяч рублей. При этом наличие лимита ни к чему не обязывает клиента — он должен будет оплатить только ту сумму, которую потратил. Период рассрочки — от полутора месяцев до года.

«BNPL существенно облегчает жизнь потребителю, а наличие такой опции в мобильном приложении поможет не только приобрести желаемый товар прямо сейчас, но и сделать это по „бесшовному“ пути», — подчеркнула руководитель бизнес‑юнита финансовых продуктов и сервисов оператора Фарида Ахундова.

Чаще всего такой услугой клиенты компании пользуются, чтобы купить смартфоны. На втором и третьем местах — аксессуары и настройка оборудования соответственно.