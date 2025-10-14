Блогер Цуканов отметил, что Луна, помимо сырья для энергетики, обладает другими важными свойствами

Российская академия наук приступит к финансированию лунной программы в 2025 году, сообщил президент РАН Геннадий Красников. Программа включает семь миссий на спутник Земли и станет серьезным вызовом для академии. Руководитель общественного союза «Советский космос», блогер Максим Цуканов рассказал в эфире Общественной Службы Новостей , как Россия планирует осваивать Луну и зачем это нужно.

«Луна, помимо сырья для энергетики, обладает другими важными свойствами, которые нам необходимы для дальнейшего освоения космонавтики. Во-первых, Луна — это идеальный космодром, то есть с Луны удобнее всего отправляться к Марсу и далее», — сообщил собеседник.

Луна представляет собой уникальную площадку для человечества, открывающую широкие перспективы для науки и технологий. Одна из важнейших задач — добыча воды, которая может быть переработана в кислород и водород, служащие топливом для космических аппаратов, путешествующих к другим планетам Солнечной системы, таким как Марс и Венера.

Еще одно преимущество расположения на поверхности естественного спутника Земли — возможность возведения астрономических обсерваторий, работающих в вакууме. Отсутствие атмосферы устраняет турбулентность и атмосферные шумы, обеспечивая идеальное место для телескопов, регистрирующих сигналы дальнего космоса.

Также перспективно производство материалов, которые качественно отличаются от земных аналогов. Например, молекулы и кристаллы, синтезируемые в условиях микрогравитации, имеют более совершенную структуру и высокое качество, что открывает новые горизонты для фармакологии, электроники и других областей.