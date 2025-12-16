Бизнес-центр на северо-востоке Москвы обеспечили скоростным интернетом

Арендаторам и посетителям нового бизнес-центра «Серебряный фонтан» в Алексеевском районе Москвы стали доступны мобильный интернет на скорости до 200 Мбит/с и качественная голосовая связь. Покрытие обеспечено не только на всех 11 этажах здания, но и на обоих уровнях подземной парковки.

Чтобы добиться этого, инженеры МТС установили антенно-фидерную систему и подключили к ней базовые станции через новую волоконно-оптическую линию, для чего проложили более шести километров кабеля. Система поддерживает стандарты 2G и 4G, а также технологию MIMO 2×2, которая позволяет эффективнее использовать частотный ресурс. Система доступна для подключения базовых станций других операторов.

«Мы активно внедряем современные indoor-решения, которые позволяют работать, делиться информацией, быть всегда на связи благодаря надежному покрытию даже в самых сложных с точки зрения прохождения сигнала местах», — отметил директор по стратегии и развитию МТС в Московском регионе Дмитрий Поляков.

Общая площадь бизнес-центра — около 22 тысяч квадратных метров.