Биолог Яблонка: ученым будет сложно создать робота с чувствами

Создать чувствующего, сознающего робота будет гораздо тяжелее, чем многие думают. Такое мнение выразила биолог-эволюционист, эпигенетик, профессор Тель-Авивского университета Ева Яблонка в беседе с РИА «Новости».

По ее словам, искусственный интеллект может обрести сознание только в том случае, если внедрить в него адаптивную пластичность, которой наделены живые существа от природы.

Это будет очень сложно, поскольку человеческое сознание очень глубоко воплощено внутри каждого, передала «Вечерняя Москва».