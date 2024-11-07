Бесплатный курс для геймеров запустили в Сети

VK Play и Школа авторов компании запустили бесплатный курс для геймеров. Его выпускники смогут создавать, продвигать и монетизировать контент, связанный с компьютерными играми.

Проект рассчитан как на начинающих, так и на опытных пользователей. Экспертом курса выступил руководитель SMM & Media-отдела компании Александр Егоров, а разрабатывать программу помогали создатели крупных пабликов, посвященных компьютерным играм.

Участников курса научат монетизировать группы, использовать стримы, конкурсы и коллаборации с другими авторами, чтобы привлекать внимание подписчиков и разрабатывать уникальные стили.

Лучшие выпускники получат доступ к бонусному эфиру с блогером ЕвгенБРО и разработчиком игры «Песнь Копья» Петром Костенко, которые поделятся богатым опытом и ответят на интересующие вопросы.

«С ростом интереса к геймингу мы видим запрос на помощь в продвижении игровых пабликов. Надеемся, что наш курс поможет игровым блогерам получить практические навыки ведения сообществ и научит эффективно продвигаться в своей сфере», — заявила директор департамента по работе с сообществами VK Мария Воробьева.

Школа авторов работает с 2023 года.