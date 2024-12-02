Белорусских атомщиков научили хоронить радиоактивные отходы

Белорусская делегация Госатомнадзора посетила стройплощадку пункта финальной изоляции радиоактивных отходов в Челябинской области. Им показали инженерную инфраструктуру и модули захоронения.

В таких пунктах хоронят наиболее опасные ядерные отходы с периодом распада в сотни лет. Объем нового хранилища, которое возводят в санитарной зоне производственного объединения «Маяк» — 225 тысяч кубометров.

«Сегодня инновационные решения уже позволяют перерабатывать и хранить радиационно активные отходы, снижая экологические риски», — заявил руководитель Национального оператора по обращению с радиоактивными отходами Сергей Дерябин.

Он подчеркнул, что опыт России, накопленный в этой сфере, уникален. Росатом считает обращение с радиоактивными отходами не менее важным направлением, чем создание атомных объектов.