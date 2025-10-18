Автоэксперт Трушкова заявила, что китайские турбодвигатели достигли высокого уровня инженерии

Директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова заявила, что современные китайские турбодвигатели достигли высокого уровня инженерии и контроля качества. Она отметила, что опасения должны вызывать не страна производства, а некачественное обслуживание и плохая калибровка. Об этом написала «Российская газета» .

Трушкова подчеркнула, что китайские турбомоторы проектируются на основе тех же инженерных принципов, что и двигатели японского, немецкого и корейского производства.

«Если ухаживать за машиной и не экономить на мелочах, эти моторы ходят долго и спокойно переваливают за 200–250 тысяч километров без капитального ремонта. Так что бояться их — это просто стереотип, который давно устарел», — процитировали специалиста «Известия».

Российское представительство Geely признало, что им известны обращения владельцев автомобилей марки, связанные с некорректной работой двигателей на некоторых моделях. Однако в компании заявили, что такие случаи единичны и не носят массового характера.