Архивными мобильными тарифами разрешили делиться за бонусы

Действующие клиенты Yota смогут предлагать выгодные условия своих архивных тарифов другим пользователям и получать за это бонусы. Для этого достаточно разместить собственный тариф на платформе YotaАрхив. После того как к нему подключится новый абонент, следующие полгода владелец будет ежемесячно получать 20% от его стоимости на свой мобильный счет.

Добавить тариф на платформу может любой пользователь оператора. Для этого нужно зайти в личный кабинет и нажать на кнопку «Поделиться тарифом».

Помимо предложений от абонентов, на платформе доступны пять тарифных планов от самого оператора. Чтобы выбрать наиболее подходящий, их можно сортировать по стоимости, объему трафика и количеству минут. Понравившийся тариф можно забронировать на 20 суток, и на это время он не будет доступен другим абонентам.

«Теперь можно просто зайти на платформу и выбрать нужный набор минут, гигабайт и СМС по минимальной цене. Причем выбор можно сделать на основе широчайшего ассортимента тарифов, которыми долго и успешно пользуются наши абоненты», — заявил управляющий директор компании Дмитрий Чудесников.