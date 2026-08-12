Архитектор Боровская обозначила, что ИИ не заменит дизайнеров интерьера
Нейросети помогают выбрать стиль интерьера, но не могут подготовить проект для ремонта и оценить его реализуемость, сообщает радио Sputnik.
Дизайнер интерьера, архитектор Мария Боровская пояснила, что визуализация из нейросети не заменяет рабочий проект. Для ремонта нужны точные размеры, чертежи электрики и сантехники, смета, а также данные о вентиляции и допустимости перепланировки.
ИИ не учитывает реальные габариты помещения, отметила эксперт. Нейросеть может разместить большой диван в комнате площадью 12 квадратных метров, перекрыть проход к окну или добавить окно, которого нет на фасаде.
«Нейросеть может придумать диван из несуществующих материалов, который вы будете месяцами искать в магазинах. Она выдаст вам пятьдесят вариантов, но ни один не проверит на реализуемость и не посчитает бюджет», — рассказала Боровская.
Архитектор считает, что в ближайшие годы ИИ не заменит дизайнеров. По ее словам, нейросети займут сегмент быстрых и недорогих решений, а авторский дизайн останется за специалистами, которые ведут проект от первой встречи до завершения ремонта.