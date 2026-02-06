Аналитики назвали оператора с самым быстрым мобильным интернетом в России

МегаФон стал лидером среди российских операторов связи по средней скорости скачивания и загрузки в Сеть. Первый показатель составил 36,03, а второй — 11,54 Мбит/с.

Таких результатов удалось достичь благодаря масштабному рефармингу, проведенному в 2025 году. Он охватил более 31 тысячи базовых станций по всей стране — в городах-миллионниках, вдоль федеральных трасс, на объектах инфраструктуры.

«В Москве завершившийся рефарминг позволил увеличить медианную скорость скачивания на 50%, в нижегородском Дзержинске — на 25%, в Хабаровске — на 15%», — отметил технический директор МегаФона Алексей Титов.

Кроме того, повышение качественных показателей стало возможным и за счет усиления транспортного сегмента сети. Инженеры расширили магистральные линии связи, увеличив на треть их пропускную способность. Модернизация опорной сети, в свою очередь, позволила сократить задержки передачи данных и оптимизировать маршрутизацию трафика.