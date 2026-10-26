Аналитик Зыков сообщил, что через робот-пылесос злоумышленники могут следить за жильцами

Современный робот-пылесос знает о доме больше, чем кажется, и при перехвате управления злоумышленник может получить доступ к личной информации. Об этом в беседе с RT рассказал главный редактор аналитического издания Runet Владимир Зыков.

По его словам, многие такие устройства строят подробную карту квартиры: знают расположение комнат и мебели, какие помещения закрыты, а куда можно проехать. «Если у пылесоса есть камера, злоумышленник потенциально может получить еще больше информации», — сказал Зыков.

Он пояснил, что, перехватив управление устройством, можно направить его в нужную часть квартиры и рассмотреть дорогие вещи, технику или сейф поближе. Кроме того, камера позволяет подглядывать за людьми в личные моменты, а микрофон — подслушивать разговоры.

Зыков добавил, что производители бытовой техники в первую очередь заботятся о выполнении устройством своих функций, а безопасности уделяют меньше внимания. Ранее киберэксперт Игорь Бе деров посоветовал проверять ответы ИИ в диалогах.