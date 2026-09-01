Аналитик Зыков предупредил о вирусах в рекламе на известных сайтах

Вредоносная реклама может появиться даже на легальных и популярных сайтах через сторонние рекламные сети. Главный редактор аналитического издания Runet Владимир Зыков рассказал, как мошенники обходят модерацию, сообщает RT .

Эксперт назвал распространение вредоносных программ через интернет-рекламу малвертайзингом. По его словам, площадка, где пользователь видит баннер, может не быть связана с мошенниками: объявления загружают внешние рекламные сети, услугами которых пользуются крупные сайты.

Злоумышленники могут показать модераторам безопасную страницу, а после одобрения кампании изменить ссылку, содержимое сайта или настроить перенаправление на опасный ресурс. Также они применяют схемы, при которых проверяющий видит обычную версию сайта, а пользователю открывают фишинговую страницу, ложное обновление браузера или программу с вирусом.

Мошенники используют и взломанные рекламные аккаунты, а также сайты с хорошей репутацией. После этого они размещают вредоносные объявления, которые выглядят как обычные баннеры. Зыков подчеркнул, что присутствие рекламы в официальной сети не гарантирует безопасность предлагаемых товаров, услуг или программ.