Аналитик Сидоров заявил, что для российских пользователей нет проблем с истекшими сертификатами Visa

У российских пользователей не будет проблем из-за того, что истекли сертификаты Visa и Mastercard. Об этом сообщил RT частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Федор Сидоров.

По его словам, подобных ситуаций раньше не случалось, потому что компании автоматически продлевали сертификаты на много лет. Однако в 2025 году они закончатся и из-за санкций пролонгации не будет.

Для российских пользователей это не станет проблемой, потому что есть несколько путей решения. Например, компании могут выключить в терминале параметр об актуальности сертификата. Кроме того, есть различные решения, которые все же позволят обновить сертификат.

Наконец, всегда можно поменять карту Visa и Mastercard на аналогичную, но платежной системы МИР.