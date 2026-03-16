Аналитик Муртазин сообщил, что для защиты от взлома «умного» телевизора нужно покупать технику известных брендов

Ведущий аналитик «Mobile Research Group» Эльдар Муртазин в беседе с ИА НСН заявил, что для защиты от взлома «умного» телевизора нужно покупать технику известных брендов.

Также он порекомендовал пользователям регулярно обновлять пароли и подключаться исключительно к безопасным сетям.

Ранее эксперт по кибербезопасности из «Лаборатории Касперского» Владимир Дащенко сообщил РИА «Новости», что злоумышленники могут использовать «умные» телевизоры для кражи данных. Они рассматривают такие устройства как точку входа в домашнюю сеть, где хранятся данные с других гаджетов, включая смартфоны и компьютеры.

Муртазин подчеркнул, что устройства неизвестных производителей более уязвимы к взлому.