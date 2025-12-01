Аналитик Муртазин счел невозможным запрет VPN в России

Ведущий эксперт Mobile Research Group Эльдар Муртазин подчеркнул невозможность введения ограничений виртуальных частных сетей (VPN) в России ввиду фундаментального значения этой технологии. Об этом сообщил « Абзац ».

Некоторое время назад появились слухи о возможном массовом отключении пользователей от Сети из-за использования VPN-сервисов.

«VPN — это не запрещенная технология. Более того, без нее мы не можем получить обновления драйверов, софта и много другого», — пояснил специалист.

По его словам, сторонники идеи об ограничении применения VPN попросту не осознают значимость этой технологии и принципы работы глобального интернета.