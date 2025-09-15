Аналитик Муртазин посоветовал не бояться устанавливать iOS 26 на старых моделях

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин назвал безопасной установку свежей версии операционной системы iOS 26 для всех моделей смартфонов Apple. Об этом сообщило ИА НСН .

По словам некоторых экспертов, после апдейта обладатели iPhone 13, 12, 11 и более старых моделей столкнутся с увеличением лагов, торможением интерфейса и необходимостью постоянной зарядки телефона. Муртазин выразил несогласие с этой позицией.

«Это новое обновление, которое можно устанавливать на любой аппарат. Оно не будет губительным для старых моделей, будет работать, потому что компания гарантирует работу своего ПО», — заверил специалист.

Как пояснил аналитик, пользователей ожидают свежие иконки и интерфейс с элементами прозрачности. Изменения коснулись внешнего облика, внутренняя составляющая осталась неизменной.