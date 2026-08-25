Аналитик Котилевец предупредил о риске кражи данных через публичные USB-порты

Публичные USB-порты установлены в аэропортах, на вокзалах, в кафе и торговых центрах. Через модифицированный порт или кабель злоумышленники теоретически могут скопировать файлы или установить вредоносное ПО, пояснил Котилевец.

Однако эксперт отметил, что на практике такую атаку сложно реализовать. Для этого нужен физический доступ к зарядной станции или кабелю, а смартфоны обычно запрашивают разрешение на передачу данных при подключении к новому устройству.

Если пользователь не нажимает «Доверять» или «Разрешить», передача данных не начнется. На большинстве устройств при подключении к неизвестному источнику по умолчанию включен режим «Только зарядка».

Эксперт посоветовал пользоваться обычной розеткой со своим зарядным блоком и кабелем. При подключении к общественной станции следует выбирать режим «Только зарядка» и не подтверждать доверие к устройству. Дополнительной защитой станут USB-переходники с блокировкой передачи данных.