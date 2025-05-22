Аналитик Костикин заявил, что главная цель любой войны – нейтрализовать орбитальную инфраструктуру врага

Ранее командующий Космическими силами Соединенных Штатов Ченс Зальцман утверждал, что Китай и Россия располагают вооружением космического базирования, однако конкретных доказательств этому не представил.

Идея рассматривать космос как арену сражений возникла задолго до первых полетов человека в космос. Противоспутниковое вооружение разрабатывается всеми крупными странами, включая Россию, США и Китай. Все знают, что спутниковые системы обеспечивают жизненно важные военные коммуникации и наблюдение. Имеются различные виды противоспутникового оружия: ядерное, лазерное, кинетическое. Главная цель любой войны – нейтрализовать орбитальную инфраструктуру врага, лишив его связи и зрения. Пока внеземные угрозы менее значительны, чтобы тратить средства на борьбу с ними, резюмировал Костикин.