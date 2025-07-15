Аналитик Юшков назвал коксующийся уголь наиболее выгодным для добычи в России

Коксующийся уголь — наиболее выгодный для добычи в России. Об этом NEWS.ru сообщил эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

В то же время предприятия, специализирующиеся на энергетическом угле, особенно в западных регионах, испытывают значительные экономические трудности. Юшков пояснил, что производители коксующегося угля, который используется в металлургии, ощущают себя более стабильно из-за высоких цен на мировом рынке. В то время как добыча энергетического угля в восточных регионах страны также имеет свои преимущества.

Эксперт подчеркнул, что многие угольные предприятия становятся убыточными, и их поддержка через субсидии не является эффективной стратегией в долгосрочной перспективе. По его мнению, государство должно инвестировать в альтернативные решения для жителей угольных поселков.